ريهام عبدالغفور توجه رسالة مؤثرة لوالدها:" لم أرى أجمل من عينيّ أبي"

القاهرة - محمد ابراهيم - وجهت الفنانة ريهام عبدالغفور، رسالة مؤثرة لوالدها الراحل الفنان أشرف عبدالغفور، حيث نشرت عبر صفحتها الشخصية على موقع تيادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له، وعلقت عليها قائلة: "حتى الآن،لم أرى أجمل من عينيّ أبي، حين يضحك، إنها تلمع كما لو أن سماء تملأها النجوم تسكن بداخلها، أسالكم الفاتحة والدعاء لأبي".

وفاة أشرف عبدالغفور

يشار أن الفنان أشرف عبدالغفور رحل عن عالمنا في 3 ديسمبر العام الماضي 2023، نتيجة تعرضه لحادث سير، عن عمر ناهز ال 81 عاما.

آخر أعمال ريهام عبدالغفور

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة ريهام عبدالغفور الفنية،هو مسلسل "الأصلي" والذى عرض على "سى بى سى" ومنصة "واتش ات"، وشاركها البطولة منال سلامة وأحمد بدير وأحمد الشامى تأليف أمين جمال إخراج أحمد حسن وتدور أحداث المسلسل حول «فاطمة الأصلي» التى تسعى للحفاظ على تركة والدها من الضياع.

أحدث أعمال ريهام عبدالغفور



ومن ناحية أخرى، ارتبطت ريهام عبدالغفور بمسلسل "إجازة وضع"، ويشاركها في بطولته محمد شاهين، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي تشويقي، ومن إخراج محمود عبدالتواب، وايضا انتهت خلال الفترة الماضية من تصوير مسلسل "كتالوج"، الذي يجمعها بـ محمد فراج، ومن المقرر عرضه في سبتمبر المقبل، على منصة نتلفيكس العالمية.