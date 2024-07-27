نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مايوه جرئ.. أحدث ظهور لـ ياسمين الخطيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الإعلامية ياسمين الخطيب جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي علي موقع انستجرام، صورة جديده من أحدث ظهور لها.

أحدث ظهور لـ ياسمين الخطيب

وظهرت الخطيب علي حمام السباحة بشكل مثير، وارتدت مايوه اسود جرئ، وتركت شعرها منسدلا، وتزينت أيضا بنظارة شمسية.

برنامج "شاي بالياسمين" لـ ياسمين الخطيب

وتقدم الإعلامية ياسمين الخطيب حاليا البرنامج الاجتماعي "شاي بالياسمين" الذي يعرض على قناة النهار.

آخر أعمال ياسمين الخطيب

يُذكر أن آخر أعمال ياسمين الخطيب مشاركتها فى فيلم "2 طلعت حرب" تأليف هانزادة فكرى وإخراج مجدى أحمد على، بطولة سمير صبرى، محمود قابيل، عبير صبرى، أحمد مجدى، سهر الصايغ، شريف دسوقى، ياسمين الخطيب، على صبحى، جنا سليم، عمر زهران، رحاب حسين، ميرت عمر الحريرى.

قصة فيلم "2 طلعت حرب"

تدور أحداث فيلم «حدث في 2 طلعت حرب» في إطار اجتماعي سياسي، في شارع طلعت حرب عبر شقة سكنية، تطل على ميدان التحرير بمصر، ويستعرض الفيلم أربع حكايات مختلفة على مدار فترة زمنية طويلة.

معلومات عن ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب كاتبة وفنانة تشكيلية ومذيعة مصرية، وهي ابنة الكاتب سيد عبد اللطيف الخطيب، وكانت في أولى مسيرتها المهنية تعمل ككاتبة مقال في بعض الصحف مثل "صحيفة الدستور، والأحرار، والأخبار، بدأت ياسمين العمل الإعلامي بأحد برامج قناة "روتانا مصرية" من خلال عرضها فقرة ثقافية تتحدث عن أهم الكتب والجوائز الأدبية التي حصلت عليها.

برامج ياسمين الخطيب

كانت "ياسمين الخطيب" مقدمة لفقرة ثقافية على قناة "روتانا مصرية" وشاركت في تقديم برنامج “من الآخر” مع الإعلامي "تامر أمين" ثم بعدها عملت في مجموعة قنوات النهار.

كُتب ياسمين الخطيب

شاركت ياسمين الخطيب في أعمال كتابية حيث أصدرت ياسمين العديد من الكتب، وكان أولها كتاب يحمل اسم "التاريخ الدموي"، والذي تناولت فيه 5 فرق خرجت من عباءة الإسلام، ثم كتبت كتاب "قليل البخت يلاقي الدقن في الثورة"، وأكملت بكتاب «كنت في رابعة» الذي روت به تفاصيل مغامرتها وهي مُتخفية في النقاب في اعتصام رابعة العدوية قبل فضه، ونهت بكتاب "ولاد المرة".

