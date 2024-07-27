نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. جينا سليم: "ليس لدي مشكلة في تقديم أعمال مقتبسة وخالد النبوي مدرسة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تشارك الفنانة جينا سليم في مسلسل "سراب" للنجم خالد النبوي والنجمة يسرا اللوزي، والذي من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة عبر شاشة التلفزيون.

وتواصل دوت الخليج الفني مع جينا سليم وسؤالها عن شخصيتها في العمل وقالت:" أجسد خلال أحداث العمل شخصية سيدة تدعي سوزي وتعمل مديرة مكتب لرجل أعمال يجسد شخصيته "محمد الكيلاني" وتحاول خلال الأحداث مساعدة خالد النبوي أن يعمل صفقات مهمة مع محمد الكيلاني.

جينا سليم: العمل مع خالد النبوي كان أمنية من أمنيات حياتي

وعن أكثر شئ حمسها للمشاركة في الدور قالت:" أكثر ما حمسني للمشاركة في الدور هو العمل مع الأستاذ خالد النبوي، لأن ذلك كان أمنية من أمنيات حياتي أن يجمعني عمل معه.

وتجربة التعاون معه ومع يسرا اللوزي كانت رائعة يسرا اللوزي صديقتي بالفعل لأن أولادنا في نفس المدرسة ونتقابل كثيرًا بسببهم، أما الأستاذ خالد النبوي فهو مدرسة في حد ذاته.

جينا سليم

فهو رجل يعرف أخلاقيات المهنة جيدًا وماذا يفعل، ويكون حريص كل الحرص على راحة جميع فريق العمل وأن يكون بيعامل بكل الإحترام والتقدير.

ليس لدي أي مشكلة في تقديم أعمال مقتبسة:

وتحدث جينا عن فكرة تقديم الأعمال المقتبسة التي أصبحت منتشرة في الفترة الأخيرة وقالت:" ليس لدي مشكلة. في تقديم أعمال مقتبسة وخاصة أن قدمنا ذلك كثيرًا من قبل، وأيضًا الأعمال التركية قدمت ذلك وعرضت في مصر ولبنان وآخرهم كان مسلسل "مفترق طرق" للنجمة هند صبري.

لذلك إذا قدم العمل بشكل متناسب مع مجتمعنا وثقافتنا وقرب للمشاهد بشكل كبير هذا افضل وخاصة مع وجود نص مناسب ويكون إضافة لنا.

وبالطبع هذه الأعمال نجحت في جذب المشاهد العربي مثل مسلسل كريستال، لعبة القدر، الخائن، وغيرها، والناس تتابعها وتتعلق بها وآخرهم كان مسلسل "مفترق طرق"، لذلك لو هذه الأعمال قدمت بنفس الجودة والإمكانيات سوف تنجح أكثر.

جينا سليم

تفاصيل مسلسل "سراب":

ويذكر أن مسلسل "سراب" من بطولة الفنان خالد النبوي، والفنانة يسرا اللوزي، هاني عادل، أحمد وفيق، أحمد مجدي، إنجي المقدم، نجلاء بدر، دياموند أبو عبود، چيهان الشماشرجي، ومحمد كيلاني ومن إخراج أحمد خالد، وتأليف هشام هلال، وإشراف عام محمود دسوقي، وإنتاج سالي والي وهو أول عمل عربي لمنصة TOD، ومن المقرر أن يعرض في سبتمبر المقبل