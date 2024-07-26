سعودية رفضت استقبال أهل زوجها في عيد الأضحى .. وعندما أصر على دعوتهم كانت المفأجاة !

الرياض - محمد الاطلسي - روى مواطن قصة دارت أحداثها في عيد الأضحى قبل عدة أيام بين 4 أشقاء متجاورين في المنطقة.

وأوضح أن العادة جرت في كل عيد يتولى شخص عمل برنامج لأيام العيد الأربعة بحيث يكون كل يوم عن رجل منهم.

الزوجة ترفض استقبال أهله وأضاف: أحد منهم عزم أخوانه وذبح أضحيته وأعطاها للطباخ ليجهزها وكانت المفاجأة أن زوجته رفضت استضافة أقاربه وقالت: لا تجيبهم في بيتي وديهم استراحة بحسب وصفه .

وتابع: حاول الرجل أن يقنعها لكن بدون فائدة، فأخبرها زوجها بأنه العزومة جاهزة لكن طلب منها عمل القهوة أو الدخول في غرفة النوم والاختفاء فيها. الزوجة تتحدى زوجها وأشار إلى أن هذه الزوجة لم تكتفي بذلك فحلفت عليه بعدم دخول أخوانه منزله، فتحداها الرجل بأنهم سيأتوا جميعا وسيتناولون الغداء معا وهي توعدته. ​ وبين أن الرجل حاول أن يتصرف فتواصل مع أخته بأن ترسل له القهوة وفعلت، والذبيحة جاهزة .

​​​​​نشوف كلامك ولا كلامي يمشي وقال: مرت زوجته فسألت من أين القهوة؟ فرد عليها: تكفين خلي العيد يمر علينا بسلام ، وعندما علمت بأن أخته هي من أرسلتها قالت: تفضحنا وترسل قهوة لبيتي. فتحدته مجددا: نشوف كلامي ولا كلامك يمشي.

رسالة على جروب العائلة وأكمل: قامت هذه الزوجة بتصرف شيطاني فأرسلت على جروب العائلة أخواته وحريمهم وأمهم وقالت: اللي يبغى طلاقي أنا وزوجي يحضر الغداء اليوم وانتشرت الرسالة.

وواصل: ظل هذا الزوج ينتظر قدومهم لساعات ويدق عليهم ولم يرد عليه أحد حتى أمه، فأعتقد وجود كارثة فذهب لبيت العائلة بنفسه وغضب منهم وحين استفسر عن سبب عدم قدومهم عرضوا عليه رسالة زوجته.

طلاق الزوجة ولفت إلى أن الرجل لم يعرف أين سيتجه بعد الصدمة، وعندما عاد لمنزله وسأل زوجته عما فعلت والرسالة التي أرسلتها أنكرت ذلك ثم عادت وقالت: عرفت كلام من اللي يمشي.

ومضي يذكرها بأن البيت بيته ويذكرها بما يفعل مع أهلها عند قدومهم لمنزله، واصفها بالمرأة التي تفرق ولا تجمع ولا تصلح زوجة له ثم قام بطلاقها.