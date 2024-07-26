نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلطان سالم الكعبي: مصر تُسهّل دخول المساعدات الغذائية والطبية المختلفة إلى قطاع عزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال سلطان سالم الكعبي المتحدث الرسمي للشؤون الإغاثية في عملية "الفارس الشهم 3"، إن العمل الإنساني في مدينة العريش، والتنسيق مع الجهات المعنية، من أجل دخول المساعدات إلى قطاع غزة، يتم على قدم وساق، وفيه تسهيل كبير من الجانب المصري، حتى تصل تلك المساعدات إلى قطاع غزة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، عقده اليوم الهلال الأحمر الإماراتي، بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، أن عملية "الفارس الشهم 3" نجحت في هذا التنسيق مع جميع الأطراف.

وأوضح "الكعبي" أن الإمارات قامت في إطار العملية، بالعديد من المبادرات، تضمّنت إنشاء مستشفيين ميدانيين، الأول داخل قطاع غزة، والثاني مستشفى عائم بمدينة العريش، إضافة إلى إقامة 5 مخابز أوتوماتيكية".

وتابع: "نجحنا اي توفير الطحين لعدد 8 مخابز قائمة في غزة، وأيضًا إنشاء 6 محطات تحلية، تنتج مليونًا و200 ألفجالون يوميًا يجري ضخها إلى قطاع غزة، ويستفيد منها أكثر من 600 ألف نسمة، وأعلنت عن إنشاء خط جديد، لإيصال المياه لمدينة خان يونس".