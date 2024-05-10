أخبار عالمية

العالم اليوم - قال ماثيو ميلر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية يوم الخميس إن واشنطن تعتقد أن أي عملية عسكرية كبيرة في رفح ستضعف موقف إسرائيل في محادثات الرهائن مع حماس....
العالم اليوم - للمرة الأولى في تاريخه.. أتالانتا يتأهل لنهائي "يوروبا ليغ"
العالم اليوم - بلغ أتالانتا الإيطالي المباراة النهائية لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على ضيفه مرسيليا الفرنسي 3-0 الخميس في إياب نصف النهائي....
العالم اليوم - بالأرقام.. من هم موردو الأسلحة الرئيسيون لإسرائيل؟
العالم اليوم - علقت الولايات المتحدة إرسال شحنة أسلحة إلى إسرائيل تتضمن قنابل ثقيلة وخارقة للتحصينات تستخدمها في حملة على مقاتلي حركة (حماس) في غزة مما أدى إلى مقتل 35 ألف فلسطيني تقريبا حتى الآن....
خرفان وبيكر يبحثان مشاكل ومطالب العاملين في الأونروا
خرفان وبيكر يبحثان مشاكل ومطالب العاملين في الأونروا
سمير جعجع: من أخذ قرار الحرب في جنوب لبنان عليه أن يعيد ترميمه
اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن من أخذ قرار الحرب في الجنوب عليه أن يعيد...