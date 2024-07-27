نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد..الشاعر أحمد المالكي يكشف طرح أغنية "يانهار أبيض" لتامر حسني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



كشف الشاعر الغنائي أحمد المالكي من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام خاصية إستوري عن موعد طرح أغنية "يانهار أبيض" الذي طالب الجمهور بطرحها منذ وقت طويل.



موعد طرح يا نهار أبيض



ونشر المالكي من خلال خاصية إستوري فيديو لختام حفل العلمين بكوبليه من هذه الأغنية، معلقًا:"يا نهار أبيض، قريبًا خلال أيام ".



تفاصيل حفل تامر حسني بالعلمين

وأحيا تامر حسني حفل مهرجان العلمين اليوم الذي رفع شعار كامل العدد، وقدم عدة مفاجأت وتفاعل معه عدد كبير من الجمهور في حفل استثنائي لمدة ساعتين، كما قدم عدة مواهب جديدة.



آخر أعمال أحمد المالكي

يذكر أن آخر أعمال أحمد المالكي، هى أغنية قلبي الشقي لكريم محسن، والأغنية من ‎كلمات: أحمد المالكي

‎ألحان: كريم نيازي

‎توزيع: شادي ديڤيد

‎ميكساج وماسترينج: ماهر صلاح.

كلمات أغنية قلبي الشقي



الحقي دانا قلبي الشقي عقل خلاص وتصدقي خلاني اغير مبدئي وعينيكي قدرو عليه الناس شافوني استغربو من أمتي حد بيعجبه مين دي اللي جتله تكهربه طب هي عملت ايه دي معجزة ملهاش تفسير وموضوع مايجيش عالبال حياتي كده أجمل بكتير واديني قلبي طلع شغال جميله قوي مش بتهزري عارفه تأثري بعيون جباره ومشكلتي فيوم ماوصلتي دي خلصتيها بكل شطاره ندهتيلي وجيت بإشاره وحبيت الدنيا كمان بقي أنا عيشت العمر ده كله وسايب أحلي سنين فايتاني معاكي هنا بالعشرة بصمت خلاص حرمت أعيش وحداني لو العمر بيرجع تاني أنا هاحبك برضه زمان الحقي دانا قَلْبِي الشَقِيّ عَقَلَ خَلاص وَتَصْدُقِي خَلّانِي أُغَيِّر مَبْدَئَيْ وعينيكي قدرو عَلَيهِ شوفتي النصيب إزاي رضي ومعاكي قلبي خلاص هدي من يوم ماجيتي بتأكدي إن إنتظاري كان مفيد إزاي معاكي مابقيتش انا والفرح جالي وقعد هنا الله عليكي متمكنه إنتي اللي قربتي البعيد.