توافد طلاب الثانوية العامة على كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان لأداء...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 27 يوليو 2024 03:31 مساءً - شهدت كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان اليوم إقبالاً من طلاب الثانوية العامة لأداء اختبارات القدرات اليوم، حيث بلغ عدد المتقدمين 525 طالباً وطالبة، وتعد هذه الاختبارات شرطاً أساسياً للالتحاق بالكلية وفقاً لقرارات المجلس الأعلى للجامعات.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، حرص الجامعة على تذليل كافة العقبات أمام الطلاب وتوفير سبل الراحة اللازمة لهم خلال أداء الاختبارات.

من جانبها، أوضحت الدكتورة ميسون قطب عميدة الكلية أن الهدف من هذه الاختبارات هو قياس قدرات الطلاب في مجالات الابتكار والإبداع والتنظيم الفكري للتصميم. وأضافت: "نركز على تقييم مهارات الطلاب في الرسم ثلاثي الأبعاد، والتخيل المجسم، وإدراك النسب الصحيحة، والإحساس بالظل والنور، بالإضافة إلى مهارات التعبير الفني الشخصية.

وتشمل معايير التقييم قدرة الطالب على إظهار الفكرة الرئيسية للعمل، تحقيق التوازن في توزيع العناصر، توظيف الخطوط لإبراز الأشكال المختلفة، التوافق اللوني، استخدام مؤثرات الظل والنور، وتطبيق قواعد المنظور والتناسب بين الأشكال والمساحة الكلية للعمل الفني.

وأكدت الدكتورة ميسون قطب أن شروط النجاح في اختبارات القدرات تتطلب حصول الطالب على نسبة 60% على الأقل من إجمالي درجات اختباري الرسم والتصميم الابتكاري للحصول على تقدير "لائق".

يذكر أن هذه الاختبارات تعد خطوة هامة في عملية اختيار الطلاب المؤهلين لدراسة الفنون التطبيقية، مما يضمن التحاق الطلاب ذوي المهارات والقدرات الفنية المناسبة بهذا التخصص الإبداعي.