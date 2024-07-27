دولة عظمى تزف خبر سار لليمنيين بشأن هذا الأمر !

الرياض - محمد الاطلسي - بشرت الصين، جميع اليمنيين على اختلاف انتماءاتهم وتوجهاتهم في جنوب وشمال اليمن، بمستجدات سارة بشأن قرب التوصل إلى اتفاق لإنهاء معاناتهم وخاصة تلك المرتبطة بصرف الرواتب.

وأكدت وكالة الانباء الصينية الرسمية "شينخوا" على لسان مراسلها في اليمن فارس الحميري، نقلاً عن مصدر مطلع، أن من المقرر عقد جولة مفاوضات اقتصادية بين الحكومة وجماعة الحوثي، لدفع رواتب الموظفين .

وقال الحميري المقيم في هولندا ، في تغريدة على منصة التدوين "إكس" إن "جولة مفاوضات اقتصادية لبحث المرتبات وسحب عملة الحوثيين".

مضيفاً: "ترتيبات تجرى حاليا لعقد جولة مفاوضات بين الحكومة والحوثيين، ستبحث عدداً من القضايا الاقتصادية؛ أبرزها موضوع المرتبات المتوقفة، ووضع آلية لسحب العملة المعدنية (فئة 100 ريال) من السوق، والتي كان قد صكها الحوثيون في مارس الماضي ويتم تداولها في صنعاء ومناطق سيطرة الجماعة".