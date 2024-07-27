بدء اختبارات القدرات لكلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 27 يوليو 2024 03:31 مساءً - استقبلت كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان اليوم طلاب الثانوية العامة لبدء اختبارات القدرات، حيث خضع 34 طالباً للاختبارات اليوم.

وأكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، على حرص الجامعة على تذليل كافة العقبات أمام الطلاب لأداء اختباراتهم، مشيراً إلى توفير وسائل الراحة اللازمة لهم.

من جانبها، أوضحت الدكتورة شيرين عبد اللطيف عميد الكلية أن طلاب الاتحاد قاموا بدور فعال في تنظيم عملية دخول الطلاب وإرشادهم إلى أماكن الاختبارات.

وتتضمن اختبارات القدرات لكلية التربية الموسيقية قياس المهارات الموسيقية للطلاب من خلال اختبار مهاري (مقابلة شخصية) مدته 15 دقيقة تقريباً، ويشمل الغناء الحر، النطق الصحيح، الجانب اللحني (أداء 4 نماذج لحنية)، والجانب الإيقاعي (أداء 4 نماذج إيقاعية).

ويشترط لنجاح الطالب واعتباره لائقاً حصوله على نسبة 60٪ من إجمالي درجات جميع الاختبارات.

وتعد هذه الاختبارات ضرورية لقياس استعداد الطلاب لدراسة الموسيقى، حيث يتعين على الراغبين في الالتحاق بالكلية اجتيازها بنجاح.