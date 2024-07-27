نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية يعلن انطلاق ورشة بودكاست في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلاق اليوم الأول من تدريب إنتاج البودكاست للصحفيات الفلسطينيات المتواجدات بالقاهرة والذي يتم بالتعاون مع مدرسة الإعلام الرقمي والورشة بودكاست - El Warsha Podcast، وذلك بمقر الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية.

وذلك بحضور الأخت آمال الأغا رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية فرع ح.م. ع، ورحبت من جهتها بالصحفيات القادمات من غزة واللاتي شاركن بالتدريب.

ويأتي هذا التدريب بمبادرة من اللجنة الخارجية ولجنة الاعلام بالاتحاد ممثلة بالأخت غادة علان والأخت نجوى اقطيفان.

وحضر التدريب مجموعة من الصحفيات والاعلاميات الفلسطينيات المتميزات من غزة ومصر، وايضا شارك في التدريب مجموعة من الاخوات المقيمات بغزة.

وتناول التدريب:

- التعريف بالبودكاست، وكيفية إنتاج قصص مسموعة وثائقية من الحياة والحرب، كيفية التدوين الصوتي والتعبير عن الذات، إنتاج البودكاست الصحفي.

- الفرق بين الإذاعة والبودكاست، كيفية صياغة أفكار البودكاست، البودكاست المصور والصوتي والفرق بينهم وطرق إنتاجهم، كيفية كتابة سكريبت البودكاست وإجراء المقابلات، الكتابة للصوت والفرق بينه وبين الكتابة للفيديو.

وحاضر في التدريب:

أ. يحيى صقر صحفي ومحاضر ومنتج بودكاست،مؤسس الورشة بودكاست.

أ. نهى لملوم صحفية ومدربة ومنتجة بودكاست، مدربة دولية على سلامة الصحفيين والنوع الاجتماعي لدى Norsk journalislag،IFJ.

وسيستكمل التدريب اون لاين مع المجموعة التي تم اختيارها للمشاركة بالتدريب.