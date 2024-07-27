إعلان سعودي عاجل بشأن زلزالان قويان في المملكة ..تفاصيل هامة

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم، بأن محطات الرصد الزلزالي سجلت زلزالًا وسط البحر الأحمر، يبعد مسافة 161 كيلومترًا غرب محافظة الليث التابعة لمنطقة مكة المكرمة، في تمام الساعة 12:09 من صباح اليوم.

وقالت الهيئة في بيان إنّ قوة الزلزال بلغت 4.7 درجات على مقياس ريختر، وكان مركزه على عمق نحو 10.4 كيلومترات.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية اليوم السبت بتسجيل هزتين أرضيتين في منطقة البحر الأحمر، حيث إن الهزّة الأولى بلغت قوتها 4.7 درجات على مقياس ريختر، وتبعد حوالي 197 كيلومترًا شمال شرق مدينة طوكر السودانية، أما الهزّة الثانية فقد بلغت قوتها 4.2 درجات، وتبعد حوالي 174 كيلومترًا شمال شرق ذات المدينة.