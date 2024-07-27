رغم التعثر الاقتصادي.. تسارع أرباح الشركات الصناعية في الصين…

دبي - احمد فتحي في السبت 27 يوليو 2024 11:13 مساءً - سي إن بي سي.. تسارعت وتيرة نمو أرباح الشركات الصناعية في الصين خلال يونيو، على الرغم أن الشركات تصارع مع تراجع في ثقة المستهلكين وسط تعافي اقتصادي مضطرب.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية الصينية اليوم السبت، ارتفعت أرباح الشركات الصناعية 3.6% الشهر الماضي بعد زيادة بنسبة 0.7% في مايو.

فيما زادت الأرباح 3.5% في النصف الأول من العام الجاري، مقابل ارتفاع بنحو 3.4% في أول 5 أشهر من 2024.

وتتعارض تلك البيانات مع الأداء الاقتصادي المتباطئ، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الصيني بأقل من التوقعات في الربع الثاني من 2024، وسط تشاؤم قطاع المستهلك في ظل المشاكل في سوق العمل وتباطؤ سوق الإسكان الذي طال أمده.

وتسعى الصين نحو توفير تحفيزات نقدية أكبر لدعم الاقتصاد الهش، إذ صدمت الأسواق يوم الخميس بثاني خفض لمعدل الفائدة في أسبوع واحد.

و خفض بنك الشعب الصيني معدل الفائدة بمقدار 20 نقطة أساس على القروض لمدة عام واحد يوم الخميس الماضي. وذلك بعد يومين من خفض الفائدة على اتفاقيات الشراء العكسي لمدة سبعة أيام، المعروفة باسم اتفاقيات إعادة الشراء العكسي، إلى 1.7% من 1.8%.

وحققت الشركات المملوكة للدولة زيادة في الأرباح بنحو 0.3% في النصف الأول من هذا العام، أما الشركات الأجنبية فسجلت زيادة 11%. فيما حققت الشركات المملوكة للقطاع الخاص ارتفاعاً في الأرباح نسبته 6.8%.

وتغطي الأرقام الأرباح الصناعية الشركات التي تحقق إيرادات سنوية بقيمة 20 مليون يوان (2.75 مليون دولار) على الأقل من عملياتهم التشغيلية.