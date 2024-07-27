نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرسنال ينقذ برشلونة ويقرب ويليامز منه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن موقف نادي أرسنال الإنجليزي من الصفقة التي يخطط للتعاقد معها من داخل صفوف نادي برشلونة الإسباني خلال سوق الانتقالات الصيفي الجاري.

موقف أرسنال من صفقة ويليامز

يريد نادي برشلونة التخلص من نجومه الذين لن يمثلوا له أي فائدة الفترة القادمة، من أجل توفير الأموال لحل الأزمة التي يعاني منها النادي.

ويضع برشلونة عدد من الأسماء على طاولته من أجل رحيل أي أحد منهم، لتقليل العبأ على الفريق خلال الفترة القادمة من أجل ضم لاعبين جدد وعلى رأسهم نيكولاس ويليامز جوهرة نادي أتلتيك بلباو.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن رافينيا أحد أبرز لاعبي برشلونة اقترابًا من الرحيل خلال الفترة القليلة القادمة.

وأوضحت الصحيفة أن رافينيا يحظى باهتمام من جانب نادي آرسنال، الذي يفكر جديًا في التفاوض مع البارسا على ضمه وذلك مقابل 50 مليون يورو تقريبًا.

الجدير بالذكر أن نجم ليدز يونايتد السابق خاض 87 مباراة مع برشلونة، وسجل 20 هدفًا، وقدم 25 تمريرة حاسمة.