نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زياد السيسي يهدر "برونزية السلاح" في أولمبياد باريس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فشل المصري زياد السيسي في تحقيق الميدالية البرونزية وحصد المركز الرابع في أولمبياد باريس 2024 في سلاح السيف بعد أن تلقى الهزيمة من ساميلي الإيطالي بنتيجة 15-12.

زياد السيسي يخسر البرونزية ويكتفي بـ "رابع الأولمبياد"

كانت منافسات دورة الألعاب الأوليمبية "أولمبياد باريس 2024" في نسختها رقم 33 قد انطلقت أمس الجمعة، الموافق 26 من شهر يوليو الجاري، على أن تنتهي في الحادي عشر من شهر أغسطس القادم.

جدير بالذكر أن زياد السيسي كان قد حقق الفوز على الألماني ماتياس سزابو بنتيجة 15-14 ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

وخسر السيسي أمام نظيره التونسي فارس فرجاني في الدور نصف النهائي من منافسات فردي رجال السابر بنتيجة 15-11.