نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السويحلي الليبي يكشف تطورات مفاوضات ضم قندوسي والسولية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف وليد الترهوني، مدير التعاقدات بنادي السويحلي الليبي، حقيقة المفاوضات مع النادي الأهلي للتعاقد مع أحمد قندوسي لاعب الفريق، المعار لسيراميكا كيلوباترا للتعاقد معه خلال الفترة القادمة.

تصريحات وليد الترهوني

وقال وليد الترهوني في تصريحات تلفزيونية: المفاوضات مع قندوسي بدأت من شهر 12 الماضي، ولم نتفاوض مع الأهلي بشكل رسمي حتى الأن.

وأردف: تعاقدنا مع محمود علاء بشكل رسمي، وهناك مفاوضات مستمرة مع وكيل عمرو السولية.

وتابع: وصلنا لخط مفاوضات جيد مع وكيل عمرو السولية، واللاعب يمتلك شرط جزائي في عقده يسمح له الانتقال لأي نادي خارج مصر.