نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ستهز الوسط الرياضي.. الأهلي يقترب من توقيع صفقة الموسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعمل إدارة النادي الأهلي في الفترة الأخيرة، على تدعيم العديد من مراكز تشكيل السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق كرة القدم بالقلعة الحمراء، خاصة في مركز خط الهجوم والأجنحة.

ودخل الثنائي المغربي يحيى عطية الله، لاعب فريق سوتشي الروسي، والتونسي محمد علي بن رمضان، لاعب الدوري المجري، للتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي.

- الأهلي ينهي صفقة ضخمة هذا الصيف

وأكد سيف زاهر عبر قناة أون تايم سبورتس:" الأهلي في طريقه لإنهاء صفقة من العيار الثقيل، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية".

وتابع:" الصفقة الجديدة ليست في مركز الهجوم، حيث ينتهي من لاعب في الثلاثي خلف المهاجمين وبقيمة مالية ضخمة ستهز الوسط الرياضي".

وأختتم:" الأهلي كان يعمل علي ضم اسمين كبار جدا ومنهم واحد قريب من التوقيع، كما يوجد اتفاق حول التعاقد مع ثنائي هجومي ليس واحد فقط".