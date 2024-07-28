ربيع ياسين: زيزو أفضل لاعب في الزمالك آخر 5 سنوات

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أحمد جودة - القاهرة - قال ربيع ياسين مدرب منتخب مصر الأولمبي السابق في تصريحات لبرنامج يا مساء الأنوار مع مدحت شلبي على قناة mbc أحمد زيزو يعد واحد من أفضل اللاعبين في الزمالك ومصر آخر خمس سنوات ولديه قدرات فنية عالية وإضافة قوية لمنتخب مصر في أولمبياد باريس، وأضاف أن اللاعب ظهر بمستوى جيد مع المنتخب الأولمبي في أول مبارتين ولديه قدرة على صناعة الفارق مع زملائه في منتخب مصر للوصول لأبعد نقطة في أولمبياد باريس.

ربيع ياسين: زعلان عشان مش موجود في النادي الأهلي ولا أعلم السبب

قال ربيع ياسين نجم الأهلي السابق عبر برنامج يا مساء الأنوار على قناة mbc مع مدحت شلبي إنه يشعر بالحزن لعدم تواجده بداخل النادي الأهلي سوء في قطاع الناشئين أو أي مكان آخر خاصة وانني خدمت النادي كثيرا وأنا لاعب كرة ولا أعلم سبب عدم وجودي واتمنى ان اخدم النادي في اي مكان وتحت أي ظرف في الفترة القادمة.