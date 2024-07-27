تفاصيل مثيرة ..سيدة سعودية تحصل على وظيفة وزوجها يرفضها ويهدد بالطلاق.. وبعد 7 شهور كانت المفاجأة!!

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت سيدة محبوسة داخل جدران البيت تفاصيل شكواها القاسية من زوجها الذي رفض أن تتوظف بعد حصولها على وظيفة مرموقة في قطاع الجوازات وعبرت السيدة المنكوبة عن حزنها وخيبة أملها في تصرف زوجها اللا مألوف.

قالت السيدة بلهفة وأسى: “قبل سبعة أشهر، وصلتني فرصة عظيمة للعمل في إحدى دوائر الجوازات، ولكن زوجي رفض هذه الفرصة بشكل صارم وأخبرني بأنه يريد أن يكون العائلة هي قطب وحيد للرزق، ولم أجرؤ على أن أبلغ أسرتي بما حدث، حيث كنت أعرف أنهم سيرفضون هذا القرار وستتحول الأمور إلى فوضى عارمة. لذلك قررت الامتناع عن العمل التي تقدمت لها وعدم المجازفة بفقدان زوجي، وعلى الرغم من أنه يعتني بنا في المناسبات الخاصة والأعياد بأفضل طريقة ممكنة”.

وأكدت السيدة، ببكاء كبير، أن فترة السبعة أشهر كانت فترة مريرة في حياتها، كانت مكتأبة بشكل مستمر، واضطرابات الطعام أصبحت تلاحقها وشكل وزنها تراجعاً ملحوظاً.

وأضافت: “اليوم جاء يقول لي أنا بعرس حابة أهلا وسهلا مو عاجبك هذا الباب الشرع حلل وأنا من حقي أتزوج.”

واستمرت السيدة في حديثها بصوت مكسور: “لقد أصبحت هنا غاضبة وأشعر بالحزن لنفسي ولأهلي، ليس المشكلة في أنه يرغب في الزواج، ولكن المشكلة هي أنه يتزوج امرأة تعمل في المستشفى وهي ممرضة ، لماذا رضيت أن تأخذ موظفة وتحرمني من ذلك؟”

واختتمت رسالتها بأفظع الدعوات على زوجها، قائلة: “أسأل الله العظيم أن يحرم زوجي من الصحة والعافية ويفتقده بالرزق، ويكبِّدَه آلاماً حتى يُذل في مكانته وصحته”.

سيدة سعودية تحصل على وظيفة وزوجها يرفضها ويهدد بالطلاق.. وبعد 7 شهور كانت المفاجأة!!