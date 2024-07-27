نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سبب غياب عبدالله السعيد عن تدريبات الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصل عبدالله السعيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على راحة من المشاركة في التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

عبدالله السعيد يحصل على راحة

مُنح عبد الله السعيد راحة من التدريبات اليوم السبت، بقرار من الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، خاصة أن اللاعب سيغيب عن المباراة المُقبلة أمام المقاولون العرب للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المقاولون العرب، المقرر لها يوم الإثنين المقبل، ضمن مؤجلات الجولة التاسعة عشرة للدوري الممتاز.