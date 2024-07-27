هل تعلم متى يصبح القرنفل سماً خطير وقاتل؟ 6 حالات احذر فيها تناول القرنفل مهما كان الأمر

الرياض - محمد الاطلسي - رغم الفوائد الكثيرة التي توجد في القرنفل، حيث يُعد من أحد الأعشاب متعددة الاستخدامات، ويتم استخدامه في المطبخ والصحة ومستحضرات التجميل أيضًا، إلا أنه في بعض الحالات يصبح خطير وقد تصل خطورته إلى الوفاة، لذلك ينصح الأطباء بعدم استخدامه في هذه 6 حالات مهما كان الأمر حتى لا تكون نتائجه عكسية ويتسبب بأضرار على المستخدم وقد تصل في بعض الحالات إلى الوفاة، وفي هذا المقال سوف نتعرف على الحالات التي يحذر الأطباء من استخدام القرنفل فيها.في السطور التالية سوف نتعرف على 6 حالات ينصح الأطباء بعد استخدام القرنفل فيها، وهي كالتالي:

قبل العمليات الجراحية:

قد يتسبب القرنفل بحدوث النزيف، وذلك لأنه يحتوي على مادة الإيجنول التي تعمل على تبطيء أو وقف عمل عوامل التخثر، ويزيد تناوله من فرصة الإصابة بالنزيف خصوصًا عند الأشخاص المصابين فيه أصلًا، لذا ينصح تجنب استخدامه قبل أي عملية جراحية أسبوعين على الأقل.

الأطفال

يُسبب القرنفل وزيته التسمم عند الأطفال، حيث قد يؤدي هذا التسمم إلى تلف في الكبد أو الإصابة بالنوبات أو اضطراب في سوائل الجسم.

الأشخاص الذين يعانون من إنخفاض السكر

تعمل بعض المواد الكيميائية الموجودة في القرنفل على خفض نسبة السكر في الدم لذا يجب الانتباه إلى نسبته ومتابعتها عند استخدام القرنفل.

الحساسية

يحتوي القرنفل على مادة الإيجنول (Eugenol) الذي يتفاعل مع بروتينات الجسم مسببًا الحساسية، يجب مراجعة الطبيب فور ظهور أي من أعراض هذه الحساسية والتي تشمل:

حمى.

صعوبة في التنفس.

انتفاخ في الوجه أو الشفاه أو اللسان أو الحلق.

ويجدر التنويه إلى أنه يتعرض الأشخاص الذين يعملون في مصانع البهارات إلى صعوبة في التنفس إثر استنشاقهم للقرنفل بجرعات عالية.

مشكلات في التنفس

يزيد القرنفل من صعوبة التنفس كما أنه قد يُحدث مشكلات في الرئة عند حقنه عبر الوريد ويُعد غير آمن بهذه الطريقة.

التفاعل مع بعض الأدوية

قد تنتج أضرار القرنفل نتيجة تفاعله مع أدوية أخرى، ويعتقد بأن القرنفل يعمل على تبطيء عوامل التخثر مما يزيد من فرصة النزيف لذا قد يتعارض مع الأدوية التي تقوم بنفس العمل والتي تشمل: الأسبرين، والكلوبيدوغريل (Clopidogrel)، والإينوكسابارين (Enoxaparin)، والوارفرين.متى يجب زيارة الطبيب؟

يجب زيارة الطبيب على الفور في حال تم استخدام القرنفل مع وجود بعض الحالات الصحية، مثل:

الحماض اللاكتيكي (Lactic acidosis)

يجب زيارة الطبيب على الفور في حال استخدام شخص مصاب بالحماض اللبني للقرنفل وظهرت عليه الأعراض الآتية: برودة في الأطراف أو تنميلها، وإرهاق عام، وصعوبة في التنفس، ووجع في المعدة، وقيء وغثيان، وزيادة ضربات القلب، ودوار.

مشكلات في الكبد

يجب زيارة الطبيب على الفور في حال استخدام شخص مصاب بمشكلات في الكبد للقرنفل وظهرت عليه الأعراض الآتية: الغثيان، ووجع أعلى المعدة، وحكة، وفقدان في الشهية، وبول داكن، واليرقان.

الالتهاب

يجب زيارة الطبيب على الفور في حال استخدام شخص مصاب بالتهابات للقرنفل وظهرت عليه الأعراض الآتية: حمى، والتهاب في الحلق، وأعراض الإنفلونزا، والسعال، وصعوبة في التنفس.

الجرعة المسموحة لتجنب أضرار القرنفللا يوجد دراسات كافية بعد حول الجرعة المسموح بها أو الآمنة من القرنفل، كما وتعتمد الجرعة بشكل عام على العمر والحالة الصحية للشخص.

وبشكل ع

ام يعد القرنفل آمن لكل من الحامل والمرضع ضمن الجرعات التي يتم إضافتها للطعام، أما التي تُستخدم صحيًا فلا دراسات كافية حولها لذا يفضل الابتعاد عنها.