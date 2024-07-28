مصر تنتصر والمغرب يخسر في الأولمبياد
حقق منتخب مصر فوزه الأول في منافسات كرة القدم للرجال بأولمبياد باريس 2024 بتغلبه على أوزبكستان بنتيجة 1 - صفر يوم السبت، فيما بعثرت خسارة المغرب من أوكرانيا 2 - 1 أوراق المجموعة الثانية لمنافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.
وأحرز أحمد نبيل "كوكا" الهدف الوحيد للفراعنة في وقت مبكر بعد مرور 11 دقيقة على بداية اللقاء.
ورفع منتخب مصر رصيده إلى أربع نقاط بعد تعادله 1 - 1 مع الدومينيكان في الجولة الأولى.
أما منتخب أوزبكستان فقد بقى في ذيل المجموعة الثالثة بدون رصيد بعد خسارته الثانية ليودع منافسات كرة القدم من الدور الأول.
وكان المنتخب الأوزبكي خسر مباراته الأولى أمام إسبانيا بهدفين لهدف.
وسيخوض منتخب مصر اختبارا صعبا في الجولة الثالثة أمام إسبانيا يوم الثلاثاء المقبل.
وفي لقاء المغرب، أنهى المنتخب الأوكراني الشوط الأول متقدما بهدف سجله دميترو كريسكيف في الدقيقة 22.
وأدرك أسود أطلس التعادل بركلة جزاء سددها سفيان رحيمي في الدقيقة 64، ليرفع مهاجم العين الإماراتي رصيده إلى 3 أهداف في صدارة هدافي البطولة.
وأكمل المنتخب الأوكراني اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه فولوديمير ساليوك في الدقيقة 63.
لكن أوكرانيا لم تتأثر بالنقص العددي بل سجلت هدفا ثانيا لإيهور كراسنوبير في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع.
وتبعثرت حسابات المجموعة الثانية بهذه النتيجة، حيث تساوى منتخبا أوكرانيا والمغرب مع الأرجنتين والعراق برصيد ثلاث نقاط.
وكان المنتخب العراقي خسر أمام الأرجنتين بنتيجة 3 - 1 في وقت سابق.
وتقام الجولة الثالثة والأخيرة يوم الثلاثاء المقبل، حيث تلعب الأرجنتين ضد أوكرانيا، بينما يلعب المغرب ضد العراق في مواجهة عربية خالصة.
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