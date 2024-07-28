أخبار اليمن : انفجار خزان جديد للوقود في الحديدة

انفجار خزان جديد للوقود في الحديدة
أعلنت مصلحة الدفاع المدني، السبت، وقوع انفجار خزان وقود بسبب استمرار الحريق جراء العدوان الإسرائيلي على محافظة الحديدة.
وأوضح الدفاع المدني في بيان اليوم، أن” انفجارا وقع في خزان وقود بالحديدة جراء حريق بسبب العدوان الإسرائيلي قبل أيام”.
وأضاف أنه “كان لا يزال هناك 10 في المئة من الحريق، ما سبب ضغط هواء في الخزان أدى إلى انفجاره”.
وأشار إلى أنه “تمت السيطرة على الحريق في الخزان بواسطة فرق الدفاع المدني والجهات المساندة، فيما العمل جار على مدار الساعة لتلافي تكرار ما حصل”.
وأفاد أن” الانفجار لم يخلف خسائر بشرية” دون تفاصيل.
وفي 20 يوليو الجاري شنت طيران العدوان الإسرائيلي غارات على ميناء الحديدة وخزانات الوقود فيه، إضافة إلى استهداف محطة الكهرباء؛ ما أسفر عن 9 شهداء وأكثر من 87 جريحا.
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