نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخواجة: زيزو لاعب مؤثر مع المنتخب الأولمبي..والشناوي قدم أداء مميز أمام بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طالب محمود الخواجة، نجم الزمالك السابق، بضرورة مساندة المنتخب الأولمبي خلال المباراة المقبلة أمام إسبانيا في أولمبياد باريس.

وقال الخواجة في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة نادي الزمالك: "زيزو لاعب مؤثر ولا أجد سبب لانتقاده وتواجده داخل الملعب يمنح الفريق ثقل فني فهو لاعب كبير ويملك إمكانيات فنية عالية".

وأضاف: "محمود الشناوي قدم أداء مميز أمام بيراميدز لأنها كانت مباراة صعبة واللاعب جاء من الدار للنار، والأداء كان جيد لمعظم اللاعبين في اللقاء".

واختتم: "الدفع بالناشئين أمر هام ولكن يجب أن يتم تنسيق الدفع بهم من خلال لاعب أو اثنين مع عناصر خبرة داخل الملعب من تجل مساعدتهم".