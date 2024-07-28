نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يحسم مصير كهربا ويقرر ضم صفقتين جدد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجرت إدارة النادي الأهلي مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن مصير ملف الراحلين عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، لتدعيم صفوف الفريق.

وأوصى السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، بضرورة تدعيم خط الهجوم في الميركاتو الصيفي الجاري، بسبب تراجع مستوى بعض اللاعبين.

- كهربا يغادر الأهلي

وأكد سيف زاهر في تصريحاته عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس:" الأهلي يتجه يتعاقد مع ثنائي جديد في خط الهجوم وليست صفقة واحدة في ميركاتو الصيف الجاري".

وتابع:" كهربا أصبح اقرب اللاعبين للرحيل عن صفوف القلعة الحمراء هذا الصيف بشكل مؤكد".

وأشار:" كولر يراجع نفسه في مصير ثنائي الأهلي من الرحيل هذا الموسم وجدث تواصل بالفعل مع أندية أخرى لتسويقهم".

وأختتم:" نسبة رحيل هذا الثنائي أصبحت متساوية مع البقاء مع تألق العديد من اللاعبين في المباريات الأخيرة".