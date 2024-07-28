نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيرسي تاو يطلب 60 مليون جنيه للرحيل عن الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال مدحت شلبي عبر برنامج يا مساء الأنوار على قناة mbc إن مسؤولو النادي الأهلي في مفاوضات مع الجنوب أفريقي بيرسي تاو، مهاجم الفريق، من أجل الرحيل في نهاية الموسم الكروي الجاري بعد طلب من السويسري مارسيل كولر.

وطلب كولر رحيل بيرسي تاو أو رضا سليم للتعاقد مع بديل أجنبي سوبر في الموسم الجديد، واستقروا في النهاية على رحيل تاو بسبب عدم جدية العروض التي قدمت لرضا سليم من المغرب.

الأهلي تلقى عروض لرحيل بيرسي تاو من قطر والسعودية والإمارات ولكن بيرسي تاو يرفض الرحيل عن طريق الأهلي ويتمسك بالحصول على قيمة عقده مع النادي والذي يمتدت لموسم أخر، إذ يصل راتب اللاعب لمليون و250 ألف دولار أي ما يصل إلى 60 مليون جنيه، هناك حالة غضب من تاو بسبب استبعاده من جانب كولر ودخوله في ازمة مع خالد بيبو، وتمسك بالاستمرار أو الحصول على راتبه كاملا.