منة فضالي تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بأحدث ظهور لها

القاهرة - محمد ابراهيم -

عادت النجمة منه فضالي لتُشعل مواقع التواصل الاجتماعي من جديد بإطلالة جذابة ظهرت فيها بإطلالة جذابة باللون الأحمر من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،



واختارت إطلالة طبيعية ومكياج خفيف، ما أبرز جمال ملامحها الرقيقة.



وأرفقت بالصورة تعليقًا قالت فيها:"نحن لسنا كالبقية تركض خلف لفت الانتباه، نحن الانتباه بحد ذاته يلتفت لنا".

وحظيت الصورة بتفاعل كبير من قبل متابعيها، إذ أثنى الجمهور على إطلالتها الأنيقة وأعربوا عن إعجابهم الشديد بها.

يُشار إلى أن منه فضالي تُعد من أبرز الفنانات في الساحة الفنية حاليًا، وتتمتع بشعبية واسعة لدى الجمهور بفضل أعمالها الفنية المختلفة.

آخر أعمال منه فضالي

والجدير بالذكر آخر أعمال منة فضالي هو مسلسل "محارب"، الذي ظهرت في بطولته مع الفنان أحمد زاهر، تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل، وبطولة حسن الرداد وماجد المصري ونرمين الفيقي وناهد السباعي وتامر عبدالمنعم وملك زاهر ونور محمود. وغيرهم كثير من الفنانين،

وشاركت أيضا بمسلسل" كوبرا"، بطولة الفنان محمد إمام، شارك في بطولته عدد كبير من النجوم: مجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبد المغني، محمود البزاوى، أحمد عبد الحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخي، دنيا ماهر، ألحان المهدى، منة فضالي، معتز هشام، علاء مرسي، هشام إسماعيل، محسن منصور، وعدد من ضيوف الشرف.

