فن ومشاهير

وائل جسار يعلن عن موعد حفلته: انتظروني في مهرجان صيف بنغازي

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القاهرة - محمد ابراهيم - بدأ المطرب وائل جسار حملة الترويج عن حفلته الجديدة، وذلك عبر صفحته الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

وشارك وائل جسار مقطع فيديو له عبر صفحته الشخصية وقال من خلاله: "انتظروني لأول مرة في ليبيا يوم 3 أغسطس بمهرجان صيف بنغازي، وسهرة غنائية خاصة جدا في منتجع النخلة الذهبية، وبرعاية مؤسسة أجيالنا”.

 

الجدير بالذكر إن مهرجان صيف بنغازي يقام في الفترة من 1 إلى 15 أغسطس، ويشارك به 27 نجم من نجوم الغناء والراب في الوطن العربي، كما يقام على هامشه عدد من الفعاليات الرياضية والفنية والثقافية.

مريم الجابري

مريم الجابري

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