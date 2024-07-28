6 أغسطس.. هشام عباس يضىء مهرجان الصيف الدولي بمكتبة الإسكندرية

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد الفنان هشام عباس لإحياء حفلًا غنائيًا مميزًا في 6 أغسطس المقبل على المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية، ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي في دورته الـ21.

وسيقدم عباس فقرة غنائية تتضمن مجموعة من أغانيه الشهيرة، مثل "ناري ناري"، "ليلة يا ليلة"، "يا سهرانين الليل"، و"حمادة عزو"، بالإضافة إلى غيرها من الأغاني.

تحدث الفنان هشام عباس عن الحفل الغنائي الذي سيجمع نجوم التسعينيات في مهرجان العلمين يوم الخميس 1 أغسطس، قائلًا: "كانت تلك الفترة ذهبية، حيث نجحت فيها العديد من الأغاني وشهدت انطلاقات وتجارب ناجحة مع ملحنين كثيرين. كانت فترة مزدهرة".

وأضاف هشام عباس خلال مداخلة في برنامج "العالم علمين" المذاع على القناة الأولى، أن جيله تعب في تقديم الأغاني واختيارها بأنفسهم. وأشار إلى أن تلك الفترة كانت صحوة للأغاني الشبابية والعربية، واحتوت على حركات وإفيهات.