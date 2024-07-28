نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي يطالب بترحيل زيزو من باريس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علَقَ محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي السابق، على مباراة المنتخب الوطني الأولمبي أمام أوزبكستان مساء أمس السبت.

وحقق المنتخب الأولمبي فوزًا ثمينًا على نظيره الأوزبكي بهدف نظيف سجله أحمد نبيل كوكا، على ملعب لا بوجوار بمدينة نانت، ضمن منافسات الجولة الثانية من دورة الألعاب الأولمبية.

تصريحات محمود أبو الدهب

وقال أبو الدهب في تصريحات تلفزيونية: المنتخب الأولمبي قدم مباراة كبيرة أمام أوزبكستان، واقترب من التأهل إلى الدور الثاني، ولكن أتحفظ على ما فعله أحمد سيد زيزو بعد استبداله في الدقيقة 63، واعتراضه على قرار البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني.

وأضاف: زيزو انضم لقائمة المنتخب الأولمبي في باريس، ليكون قدوة للاعبين الصغار وليس لارتكاب أي تصرف غير لائق، وأطالب باستبعاده من المباراة القادمة أمام إسبانيا وترحيله من المعسكر.

