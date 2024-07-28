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أحمد جودة - القاهرة - بدأ إنتر ميامي الأمريكي، في غياب نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، مشواره في الدفاع عن لقبه ببطولة كأس الدوريات، بانتصار على بويبلا المكسيكي (2-0)، سجلهما كل من الباراجوائي ماتياس روخاس والأوروجوائي لويس سواريز.

تحت أنظار ميسي.. سواريز يسجل في فوز إنتر ميامي أمام بويبلا

وسيطر إنتر ميامي على المباراة أمام المنافس المكسيكي الذي لعب مباراة دفاعية أمام حامل اللقب.

وكان ميسي حاضرا في ملعب "تشيس ستاديوم" لدعم زملائه رفقة زوجته أنطونيلا، حيث يواصل التعافي من إصابة الكاحل التي كان قد تعرض لها في نهائي كوبا أمريكا الأخيرة التي توجت بها الأرجنتين على حساب كولومبيا (1-0).

وجاء الهدف الأول مبكرا عبر روخاس (ق9) من تسديدة علوية رائعة بيسراه على حافة المنطقة من الرواق الأيسر، بينما أضاف سواريز، نجم ليفربول وبرشلونة السابق، الهدف الثاني (ق72)، من انفراد بالمرمى بعدما كسر جوردي ألبا حاجز التسلل، ليهدي له الكرة بسهولة ليودعها منفردا بالمرمى.

وكان "البرغوث" قد غاب الأسبوع الماضي عن مباراة "كل النجوم" بين نجوم الدوريين الأمريكي والمكسيكي.

