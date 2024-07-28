نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يختار بديل صفقة نيكو ويليامز في الميركاتو الصيفي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حدد مسؤولي نادي برشلونة الإسباني، بديل صفقة نيكو ويليامز نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيك بيلباو، حال فشلها خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

برشلونة يختار بديل صفقة نيكو ويليامز في الميركاتو الصيفي

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فأنه في حال اختار نيكو ويليامز الانتقال إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، أو البقاء مع أتلتيك بيلباو، فأن النادي الكتالوني سيتجه لحسم صفقة داني أولمو جناح لايبزيج.

وأشارت التقارير الصحفية الإسبانية، بأن باريس سان جيرمان بدأ جاهزًا للتفوق على برشلونة والحصول على توقيع نيكو ويليامز خلال الميركاتو الصيفي.

وأضافت الصحيفة الإسبانية:"في نفس الوقت برشلونة لن يتخلى عن أولمو حتى لو جاء نيكو ويليامز في الصيف".