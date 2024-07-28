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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إيقاف مدربي منتخب كندا للسيدات لمدة عام، وخصم ست نقاط من رصيد الفريق في منافسات كرة القدم للسيدات بأولمبياد باريس، وذلك بعد فضيحة الطائرة المسيرة.

"فيفا" يعلن إيقاف مدربي منتخب كندا لكرة القدم للسيدات في أولمبياد باريس

وقال "فيفا" في بيان له: "تم اعتبار أن جميع المسؤولين عن تلك الواقعة، قد انتهكوا قواعد اللعب النظيف".

وقيل إن منتخب كندا، الفائز بالميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو، استعان بطائرة مسيرة للتجسس على تدريبات منافسه النيوزيلندي في فرنسا.

وكانت نيوزيلندا تقدمت بشكوى للجنة الأولمبية الدولية، وذلك بعدما لوحظ وجود طائرة مسيرة تابعة لأحد أعضاء الفريق الكندي فوق ملعب تدريبات الفريق يوم 22 تموز/يوليو الجاري، استعدادا لأولمبياد باريس.

وكان ديفيد شوميكر، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، أكد في وقت سابق أن اللجنة تعتقد أن المدربة برستمان على دراية كاملة بالواقعة.

وفازت كندا على نيوزيلندا 2/1 في افتتاح منافسات السيدات، يوم الخميس الماضي، وتركت بريستمان منصبها وابتعدت عن إدارة المباراة يوم الأربعاء.