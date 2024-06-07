فن ومشاهير

في إطار جهودها المستمرة لدعم الفنون وتنمية المواهب المسرحية في الأقاليم والجامعات، تُطلق وزارة الثقافة تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة غدًا السبت الموافق 8 يونيو، الدورة السادسة والأربعين للمهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية، والدورة السادسة من مواسم نجوم المسرح الجامعي، في حدث متزامن...
شيريهان تهنئ جميلة عوض بحفل زفافها.. والأخيرة تعلق:" أكتر حاجة كان نفسي تبقى معايا"
احتفلت أمس الخميس الموافق يوم 6 من شهر يونيو الجاري لهذا العام 2024 الفنانة الشابة جميلة عوض، بحفل زفافها على المونتير أحمد حافظ وأُقيم حفل الزفاف في القلعة، وشهد حفل زفاف حضور العديد من نجوم الفن والغناء أبرزهم الفنانة دُرة، حلا شيحة، هنا شيحة، نجلاء بدر، ريهام عبد الغفور، أحمد سعد، آسر ياسين، وآخرين....
مي القاضي: غادة عبد الرازق ممثلة قوية وصيد العقارب كان أحلى كواليس
حلت الفنانة مي القاضي ضيفة على برنامج الستات والذي يقدمه كلًا من الإعلامية مفيدة شيحة وسهير جودة عبر قناة النهار، وكشفت مي القاضي عن تفاصيل أدوارها رمضان الماضي في صيد العقارب ورحيل. أبرز تصريحات مي القاضي وتحدثت مي القاضي عن تفاصيل أدوارها في مسلسل "صيد العقارب" ومسلسل "رحيل"، وقالت: في ستات كتير...
شاهد.. الإعلان الرسمي لفيلم "أهل الكهف" تمهيدًا لطرحه بالسينمات موسم عيد الاضحي
طرحت الشركة المنتجة لـ فيلم "أهل الكهف" البرومو الرسمي الدعائي للعمل، والذي يخوض بطولته النجم خالد النبوي، والمقرر عرضه يوم 12 يونيو الموافق الأسبوع المقبل في جميع السينمات بمصر والوطن العربي، ضمن أفلام موسم عيد الأضحى المبارك. ونشرت الشركة المنتجة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات...
منة شلبي تتعاقد على "هدوء القتلة".. تفاصيل
تعاقدت النجمة منة شلبي، على بطولة عمل درامي جديد بعنوان "هدوء القتلة"، ومن المقرر أن يعرض الملتقى على منصة "نتفليكس". تفاصيل مسلسل هدوء القتلة ومسلسل هدوء القتلة هو معالجة درامية لنص روائي بنفس الاسم للكاتب طارق إمام، صدرت في عام 2006 والطبعة الثانية عام 2022، سيناريو محمد هشام عبية، إخراج كريم الشناوي،...