فن ومشاهير

احتفلت أمس الخميس الموافق يوم 6 من شهر يونيو الجاري لهذا العام 2024 الفنانة الشابة جميلة عوض، بحفل زفافها على المونتير أحمد حافظ وأُقيم حفل الزفاف في القلعة، وشهد حفل زفاف حضور العديد من نجوم الفن والغناء أبرزهم الفنانة دُرة، حلا شيحة، هنا شيحة، نجلاء بدر، ريهام عبد الغفور، أحمد سعد، آسر ياسين، وآخرين....

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