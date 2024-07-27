نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طائرات وعربية وألعاب نارية..أبرز الملاحظات على حفل تامر حسني بمهرجان العلمين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أحيا نجم الجيل تامر حسني حفل غنائي ضخم على هامش مهرجان العلمين رفع شعار كامل العدد ، وقدم تامر خلال الحفل عدة مفاجأت جديدة لأول مرة وسط هتافات كبيرة من الجمهور .

أبرز ملاحظات حفل تامر حسني بالعلمين



شهد الحفل العديد من العروض الاستعراضية الشهيرة لتامر حسني ، كما قدم عدد كبير من المواهب الشابة ، وافتتح الحفل بطائرات تجوب سماء العلمين معلقة اسمه ، بالإضافة لصعود تامر على المسرح بسيارة ، وتقديم ميدلي مزيج من الاغاني القديمة والحديثة وسط هتافات الجمهور ، كما شهد الحفل فقرات هزار تامر حسني مع الجاليات وبخاصة شاب تركي حيث مازحه تامر معلقًا "انت فاهمني أصلًا" ، اختتم أحمد عصام الحفل بعرض ألعاب نارية مذهل .



تفاصيل مهرجان العلمين

تبدأ الدورة الثانية بعد نجاح الدورة الأولى من 11 يوليو وتستمر حتى يوم 30

من شهر أغسطس المقبل على أرض مدينة العلمين الجديدة تحت شعار "العالم علمين" ويحتوى المهرجان على العديد من الحفلات الغنائية، ليس هذا وحسب بل كما توجد أيضًا ضمن فعاليات المهرجان فرصة إلتقاء بعض الإعلاميين الكبار مباشرة بمجموعة من الفنانين من خلال تصوير حلقات بعض البرامج التلفزيونية، وكانت إدارة مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية قد أعلنت تخصيص 60% من أرباح المهرجان لصالح فلسطين، حيث جاء ذلك على البوستر الخاص بالنسخة الثانية من المهرجان



آخر أعمال تامر حسني



يذكر أن أغنية معلمين هى آخر أعمال تامر حسني، وكانت الأغنية لصالح إحدى شركات الأتصال وتعتبر من أغاني الصيف ويشاركه بها بهاء سلطان وأشاد بها عدد من الجمهور.



كلمات أغنية معلمين



ما هو مش كده

ما هو برضه ميصحش نكون جامدين كده

جامدين أو ي ورايقين أو ي

ومعلمين على ناس أو ي

مش ذنبنا يشيلوا مننا

وحاجات كده كده كده

لما القمر يبان عادي يكتر الكلام

خلوا اللي يقول يقول

ما هو مين ده يوقعه

مش باين صوتكوا ليه

ولا إحنا فوق أو ي

طب واقفين تحت ليه

ما تيجولنا ما تطلعوا

زعلت.. طب معلش

لا متقفش.. طيب حاضر

طب هاعمل عادي

مش عايزك تزعل

أنا عايزك فاكك

أنا عايزك رايق

أنا عايزك هادي