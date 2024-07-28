نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. الزمالك يغلق ملف التجديد لمحمد عواد بفرمان جوميز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل نادي الزمالك في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج الرياضي آخر تطورات ملف تمديد عقد محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض.

الزمالك يغلق ملف التجديد لعواد

وينتهي عقد محمد عواد حارس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع الفريق الأبيض بنهاية الموسم الجاري حيث يحق للحارس حاليا التوقيع لأي نادي بشكل مجاني.

من جانبه أوضح مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك أن مجلس إدارة النادي الأبيض قرر تجميد المفاوضات مع محمد عواد بناء على رغبة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز.

وتابع المصدر موضحًا أن مجلس إدارة نادي الزمالك يستهدف التعاقد مع حارس مرمى مميز خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

وأشار المصدر إلى أن قرار تجميد المفاوضات مع محمد عواد يعود إلى رغبة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز بالإضافة إلى رفض اللاعب تخفيض قيمة عقده مع النادي في الفترة المقبلة.

وفي سياق آخر يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته لمواجهة المقاولون العرب ضمن إطار منافسات بطولة دوري نايل.

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الزمالك ضد المقاولون العرب في تمام الساعة التاسعة مساء الإثنين المقبل على أرضية ملعب ستاد عثمان أحمد عثمان.