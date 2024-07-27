مباراة فرنسا ضد غينيا في أولمبياد باريس 2024 بث مباشر الآن| كورة لايف

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أحمد جودة - القاهرة - مباراة فرنسا ضد غينيا في أولمبياد باريس 2024 بث مباشر الآن.. يترقب محبي وعشاق كرة القدم بفارغ الصبر موعد انطلاق مباراة فرنسا وغينيا في أولمبياد باريس 2024 اليوم.

ويشهد اليوم صراع من العيار الثقيل بين المنتخب الفرنسي ونظيره الغيني الذان يتنافسان من أجل الفوز وحصد النقاط الثلاث.

مباراة فرنسا ضد غينيا في أولمبياد باريس 2024 بث مباشر الآن

موعد مباراة فرنسا ضد غينيا في أولمبياد باريس 2024

من المحدد أن تنطلق مباراة فرنسا ضد غينيا في الجولة الثانية في أولمبياد باريس 2024، مساء اليوم السبت، 27 يوليو 2024، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية.

وستُقام المواجهة بين الفريقين على ملعب أليانز ريفييرا، حيث يسعى كلاهما لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وغينيا اليوم

من المقرر أن يتم نقل مباراة فرنسا وغينيا في الجولة الثانية من دور المجموعات في أولمبياد باريس 2024 عبر شبكة قنوات ”بي إن سبورت 2“، وهي الناقل الحصري للبطولة في المنطقة العربية والشرق الأوسط وإفريقيا، وتُعد هذه القناة وجهة مميزة لعشاق الرياضة الذين يرغبون في متابعة البطولة وأحداثها المثيرة.

مباراة فرنسا وغينيا اليوم

يأتي المنتخب الفرنسي إلى هذه المباراة بعد فوزه الكبير في الجولة الأولى على منتخب الولايات المتحدة بثلاثة أهداف نظيفة، مما وضعه في صدارة المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط، ويسعى المنتخب الفرنسي إلى مواصلة مشواره الناجح وتحقيق فوز آخر يعزز من فرصه في التأهل إلى الأدوار النهائية.

وعلى الجانب الآخر، يدخل منتخب غينيا المباراة بعد خسارته في مباراته الأولى أمام نيوزيلندا، مما جعله يحتل المركز الثالث في المجموعة دون أي نقاط. ويأمل الفريق الغيني في تقديم أداء قوي وتحقيق نتيجة إيجابية تعزز من حظوظه في المنافسة على التأهل.

ومع اقتراب موعد المباراة، يتوقع أن تكون المواجهة بين فرنسا وغينيا مثيرة ومليئة بالحماس، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الفوز والاستمرار في مشواره في البطولة.

وتتجه الأنظار إلى أداء المنتخب الفرنسي الذي يسعى للحفاظ على صدارته للمجموعة، في حين يبحث منتخب غينيا عن فرصة لإعادة إحياء آماله في التأهل.