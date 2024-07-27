نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد انتهاء برنامجه التأهيلي.. عمار ياسر ينتظم في التدريبات الجماعية للزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب النادي، مشاركة عمار ياسر الجناح الهجومي للأبيض، استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

عمار ياسر ينتظم في التدريبات الجماعية للزمالك

جاء ذلك، عقب انتهاء اللاعب من البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له في الأيام الماضية، بسبب الإصابة التي كان منها في العضلة الأمامية.

واطمأن الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة على سلامة اللاعب، وبناءً عليه، شارك في جميع فقرات المران، سواء التأهيلية والبدنية والخططية، بجانب التقسيمة الفنية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المقاولون العرب، المقرر لها يوم الإثنين المقبل، ضمن مؤجلات الجولة التاسعة عشرة للدوري الممتاز.