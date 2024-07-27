نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. "دوت الخليج الرياضي" ينفرد بأول رد من رمضان صبحي على مفاوضات الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يطمح مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، في تحقيق رغبة الجمهور الأبيض بالتعاقد مع رمضان صبحي جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز.

رد رمضان صبحي على مفاوضات الزمالك

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قد دخل في مفاوضات مع رمضان صبحي ومسؤولي بيراميدز لضمه لصفوف القلعة البيضاء ولكنها لن تُكلل بالنجاح بسبب تمسك إدارة النادي السماوي باللاعب.

من جانبه رصدت عدسة موقع "دوت الخليج الرياضي" مشهد حصري جمع رمضان صبحي جناح بيراميدز مع مشجع زملكاوي طلب التقاط صورة معه.

ويرصد موقع "دوت الخليج الرياضي" كواليس الحديث الذي دار بين رمضان صبحي جناح بيراميدز والمشجع الزملكاوي بعد نهاية مباراة الزمالك وبيراميدز بالدوري.

في البداية طلب المشجع الزملكاوي التقاط صورة تذكارية مع رمضان صبحي الذي كان في طريقه لمغادرة ستاد القاهرة الدولي وسط حراسة خاصة.

وافق رمضان صبحي على طلب المشجع الزملكاوي وبالفعل التقط الصورة معه ليفاجئه الأخير بالقول: "يا نجم احنا والله العظيم محتاجينك. الزمالك عاوزك يا رمضان".

ورد رمضان صبحي على حديث المشجع الزملكاوي قائلا: "جمهور الزمالك فوق دماغي والله العظيم" ليغادر بعدها نجم بيراميدز ستاد القاهرة الدولي.

من الجدير بالذكر أن مجلس إدارة نادي الزمالك أكد في عدد من اللقاءات التلفزيونية والصحفية رغبة النادي في ضم رمضان صبحي خلال الفترة المقبلة.