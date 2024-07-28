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أحمد جودة - القاهرة - أكد عمرو صلاح أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد، أن تركيز الإدارة على دعم منتخب اليد، من أجل تحقيق ميدالية أولمبية، والفوز ضد المجر دليل على نضج اللاعبين.

عمرو صلاح: نطمح للوصول بعيدًا في منافسات اليد وكان هناك شكوى من كريمة الأكل وتنوعه وطلبنا أكل حلال

وتابع صلاح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90" على قناة النهار: "اللاعبين أصبح لديهم من القدرة على تسيير المباريات، ونطمح للوصول بعيدًا في الدورة ونسعى للترتيب ثانيًا أو ثالثًا في المجموعة والتأهل إلى دور الثمانية مع الابتعاد عن ألمانيا والسويد".

وأضاف عمرو صلاح: "هناك شكوى جماعية من كل المنتخبات على كمية الوجبات، وتم التحدث مع اللجنة المنظمة من جانب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمتواجدين هناك، والوجبات كانت اليوم مناسبة".

واستطرد: "مصر قادرة على تنظيم أولمبياد وكأس العالم نظرًا للامكانيات التي نمتلكها، والشكوى جاء من تنوع الأكل والكمية بالإضافة إلى قلة الماء، ولكن تم حل الأزمة بسبب طلبنا الحصول على وجبات حلال".

واختتم عمرو صلاح: "المكافآت حصلنا على موافقات من وزارة الشباب والرياضة، على أن يكون هناك مكافأة بعد كل مباراة وحال التأهل من الدور الأول يتم تجميع المبلغ بعدها وصرفها".