نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسلم يثير الجدل بأغنية "كفاية فراق" والجمهور يشيد بكلمات الشاعر عمرو المصري في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

أثار المطرب مسلم جدلًا واسعًا بعد إصداره أغنية جديدة بعنوان "كفاية فراق" بكلمات الشاعر عمرو المصري،



على الرغم من انتقاد البعض لمحتوى الأغنية، إلا أن الجمهور أشاد بشكل كبير بكلمات الشاعر عمرو المصري التي وصفوها بأنها عميقة ومعبرة عن حالات إنسانية واقعية.

في حين رأى البعض أن كلمات الأغنية تتجاوز الحدود، فإن الغالبية من المستمعين أثنوا على الشاعر عمرو المصري وقالوا إن كلماته تعكس بصدق مشاعر الحب والفراق التي يمر بها الناس في حياتهم اليومية.

وتعد أغنية كفاية فراق لـ مسلم 8 أغاني ألبومه الجديد، ويقدم من خلالها صورة الشعور بألم البعد والفراق عن الحبيب، وهو الألم الذى يسيطر علي حزن الإنسان وعلى قلبه ويجعله في حالة نفسية غير مستقرة.

الأغنية من كلمات عمرو المصرى، وألحان محمود أنور، وتوزيع موسيقى، هشام البنا، وهى من توزيع شركة ديجيتال ساوند.

كلمات أغنية كفاية فراق

وجاءت كلمات كفاية فراق كالتالي:

وبكتبلك رسالة حب على الاوراق

و مضمونها كفايه فراق

دا قلبي بيتوجع جدا

حبيبي تعبت من الأشواق

و ببعتلك مع الليل اللي لسا حزين

و قلبي اللي اتقسم نصين

بحن لكل تفاصيلنا

ياريت حالا، نكون راجعين

فـ اسمعني

علشان قلبي بيوجعني

فراقنا فاد بـ ايه يعني

عذاب بالبطء يقتلني

وكلمني..

ورد عليا، فهمني

بلاش بالبعد تظلمني

فراقك شئ بيرعبني

و بسرح في اللي كان بينا ليالي طوال

واشيل فوق كتفي حمل جبال

لا أنا عارف أكون جنبك

ولا بإيدي أغير حال

و بشتكي للحيطان تسمعني، ميردوش

وأقول معقول، مبوحشهوش

ليالي الوحده مؤذية

وحبك فيا، مانسيتهوش.