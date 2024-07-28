نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الطريقة.. نور النبوي يدعم مسلسل عمر أفندي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



دعم نور النبوي فريق عمل مسلسل عمر أفندي من قبل طرح المسلسل، ونشر من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام خاصية إستوري بوستر المسلسل معلقًا:" مستني أخواتي ".



أحداث عمر أفندي



وتدور أحداث مسلسل عمر أفندي في إطار الإثارة والتشويق حول 3 شخصيات محورية يقدمها الفنان أحمد حاتم والفنانة رانيا يوسف والفنانة آية سماحة وتجمع أحمد حاتم قصة حب بآية سماحة خلال الأحداث وينتقل المخرج خلال الأحداث بين الفترتين المختلفتين في الزمن والمسلسل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة.

أبطال المسلسل



ويضم مسلسل عمر أفندي عددا كبيرا من الفنانين أبرزهم الفنان أحمد حاتم، آية سماحة، محمد رضوان، والعمل من إخراج عبد الرحمن أبو غزالة، وهو من تأليف مصطفى حمدي.

آخر أعمال نور النبوي



ومن ناحية أخرى شارك الفنان نور النبوي حديثًا في بطولة مسلسل "إمبراطورية ميم" مع والده الفنان خالد النبوي والذي قدم من خلاله شخصية "مروان" وتم عرض العمل في موسم دراما رمضان لهذا العام الحالي 2024 وهو مسلسل ينتمي إلى فئة الأعمال الإجتماعية الذي تدور أحداثه في إطار لايت كوميدي، وشارك في بطولة مسلسل إمبراطورية ميم كوكبة كبيرة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنان خالد النبوي، نشوى مصطفى، نور النبوي، حلا شيحة، محمود عبد العزيز، محمود حافظ، وآخرين من النجوم والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة.