تعرف على موعد عرض مسلسل "السرداب" لـ رانيا يوسف

القاهرة - محمد ابراهيم - تنتظر الفنانة رانيا يوسف عرض أحدث أعمالها الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم "السرداب"، حيث انتهى صناع المسلسل، من تصوير مشاهدهم في العمل، استعدادًا لعرضه خلال الفترة المقبلة، ويعكف الصناع حاليًا على الانتهاء من التجهيزات الأخيرة للعمل استعدادًا لعرضه في أولى أيام شهر أغسطس.



أحداث مسلسل السرداب



وتدور أحداث مسلسل السرداب في إطار الإثارة والتشويق حول 3 شخصيات محورية يقدمها الفنان أحمد حاتم والفنانة رانيا يوسف والفنانة آية سماحة وتجمع أحمد حاتم قصة حب بآية سماحة خلال الأحداث وينتقل المخرج خلال الأحداث بين الفترتين المختلفتين في الزمن والمسلسل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة.

أبطال مسلسل السرداب

ويضم مسلسل السرداب عددا كبيرا من الفنانين أبرزهم الفنان أحمد حاتم، آية سماحة، محمد رضوان، والعمل من إخراج عبد الرحمن أبو غزالة، وهو من تأليف مصطفى حمدي.



آخر أعمال رانيا يوسف



والجدير بالذكر أن آخر أعمال رانيا يوسف هو مسلسل بقينا اتنين، ودارت أحداثه حول العلاقات الأسرية والزواج، ويتطرق لصدمة ما بعد الطلاق، وما يتعرض له شركاء الحياة بعد الانفصال من صدمات ومراحل نفسية ومواقف اجتماعية وحياتية تؤثر عليهم.