أكرم عبد المجيد: غياب ناصر منسي عن المشاركة أثر عليه فنيًا.. وهذا اللاعب مستقبل الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة -



أكد أكرم عبد المجيد، لاعب الزمالك السابق، أن غياب ناصر منسي مهاجم القلعة البيضاء عن المشاركة أساسيًا خلال الفترة الماضية، أثر على مستواه الفني داخل المستطيل الأخضر.

قال أكرم عبد المجيد في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع مينا ماهر عبر قناة الزمالك، قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء يملك مجموعة مميزة من اللاعبين، ولكنهم في حاجة لفرصة أكبر خلال الفترة المُقبلة لإثبات جدارتهم بمثيل الفريق الأول.

وأضاف، أحمد مجدي مدافع الفريق لاعب واعد ويملك قدرات فنية مميزة، وسيكون له مستقبل كبير مع القلعة البيضاء.

وأتم عبد المجيد تصريحاته قائلًا، كنت أتمنى حصول محمد عاطف على فرصة المشاركة في مركزه الأساسي كجناح بمباراة بلدية المحلة.