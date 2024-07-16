وزير الموارد المائية والري: التوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي وتدريب العاملين في المحطات

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 16 يوليو 2024 10:29 صباحاً -

** الدكتور سويلم يشارك فى ورشة عمل "تمكين الحلول المستدامة .. التوسع في نتائج المعرفة المتعلقة بالمياه" والمنعقدة بمركز التدريب الإقليمى تحت مظلة "مشروع المعرفة المائية"

** الدكتور سويلم يكرم المتدربين المشاركين في عدد (٢) دورة تدريبية جارى تنفيذها بمركز التدريب الإقليمى تحت مظلة "مشروع المعرفة المائية"

** الدكتور سويلم :

- أشيد بالتعاون القائم بين مصر وإيطاليا في مجال المياه والذى يتجلى في تنفيذ "مشروع المعرفة المائية"

- هذا المشروع يُسهم في بناء قدرات المتخصصين من المصريين والأفارقة ، وتدريب جيل جديد من المهندسين والفنيين لخدمة قضايا المياه في مصر وإفريقيا

- تدريب ٤٢٦ مصرى و ٦٠ افريقى خلال ١٥ برنامج تدريبى ضمن أنشطة المشروع

- الزيادة السكانية وتغير المناخ أبرز التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر ، والتي تتفاقم في ظل محدودية الموارد المائية في مصر

- التوسع في إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى ، وحاجة ماسة لتدريب العاملين على إستخدام تقنيات معالجة المياه وتشغيل محطات المعالجة القائمة

- الحاجة لتدريب العاملين بالوزارة في مجال تحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء

- إنشاء "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخى" تحت مظلة مبادرة AWARe لتعزيز جهود الدول النامية والإفريقية في التكيف مع تغير المناخ

- أتوجه بالشكر لمركز التدريب الإقليمى على مجهوداته المتميزة على الصعيد الفني واللوجيستى لتقديم أفضل دورات تدريبية للمصريين والأشقاء العرب والافارقة

** السفير الإيطالي بالقاهرة : نرغب فى إستمرار التعاون مع مصر في مجال المياه وخاصة معالجة وإعادة إستخدام المياه ، وأشيد بما حققته مصر خلال الفترة الماضية في هذا المجال

** مدير الوكالة الإيطالية للتنمية : أهمية التدريب وتبادل الخبرات وتطبيق مبادئ حوكمة المياه خاصة مع مواجهة العديد من دول العالم لتحدى شح المياه ، والوكالة ستواصل دعمها لمركز التدريب الإقليمى

** نائب مدير معهد سيام بارى الإيطالى : سعيد بالتعاون القائم بين المعهد ومركز التدريب الإقليمى والذى تم خلاله تنفيذ العديد من الدورات التدريبية الناجحة ، وأهمية متابعة نتائج المشروع وإستعراض الدروس المستفادة منه

شارك هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى في ورشة عمل "تمكين الحلول المستدامة .. التوسع في نتائج المعرفة المتعلقة بالمياه" والمنعقدة بمقر مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى بالسادس من إكتوبر تحت مظلة "مشروع المعرفة المائية" Water Knowledge ، لإستعراض ومتابعة عدد من نتائج ومخرجات المشروع للبناء على هذه المخرجات وبحث الخطوات المستقبلية لتعزيز واستدامة التعاون مع الجانب الإيطالي في رفع وبناء القدرات في مجال المياه .

وفى كلمته بورشة العمل توجه الدكتور سويلم بخالص التحية للسيد السفير/ ميخائيل كارونى سفير دولة إيطاليا بالقاهرة ، والسيد الدكتور/ مارتينو ميلى مدير الوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون في مصر ، والسيد/ بياجو دي تيرليزى نائب مدير معهد سيام بارى الإيطالى للدراسات الزراعية المتوسطة ، والسيد الدكتور/ حسين العطفى وزير الموارد المائية والرى الأسبق وأمين عام المجلس العربى للمياه ، والسيدة الأستاذة الدكتورة/ سلوى أبو العلا رئيس مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى ، والسيد السفير/ محمد عزمى نائب أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية ، والسادة ممثلي سفراء عدد من الدول الافريقية .

وأشاد الدكتور سويلم بالتعاون القائم بين مصر وإيطاليا في مجال المياه والذى يتجلى في تنفيذ "مشروع المعرفة المائية" والممول من الوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون في مصر ، هذا المشروع الهام الذى يُسهم في التدريب وبناء قدرات المتخصصين في مجال المياه سواء من المصريين أو الأفارقة ، وتدريب جيل جديد من المهندسين والفنيين من مصر والدول الإفريقية لخدمة قضايا المياه في مصر وإفريقيا ، حيث تم حتى الآن من خلال أنشطة المشروع تدريب عدد ٤٢٦ متدرب مصرى من وزارات (الرى - الزراعة - البيئة - الإسكان - الكهرباء) ، و عدد ٦٠ متدرب افريقى تم تدريبهم خلال ١٥ برنامج تدريبى ، بالإضافة لتبادل الخبرات والمعرفة للوصول لنهج متكامل لإدارة المياه ، من خلال تعزيز البنية التحتية والفنية وتحسين جودة وكفاءة العملية التدريبية بمركز التدريب الإقليمى بإعتباره جهة تدريبية رائدة فى مصر وأفريقيا .

وأشار سيادته لإثنين من أبرز التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر ، وهما تحدى الزيادة السكانية وتحدى تغير المناخ والذى يؤثر على كافة دول العالم وليس مصر فقط ، هذه التحديات التي تتفاقم في ظل محدودية الموارد المائية في مصر والتي لا تتجاوز ٦٠ مليار متر مكعب سنوياً من المياه ، يقابلها إحتياجات مائية تقدر بحوالي ١١٤ مليار متر مكعب سنوياً من المياه ، وهو ما يدفع مصر للتوسع في إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى لسد جزء من الفجوة بين الموارد والإحتياجات ، حيث يتم إعادة تدوير المياه على إمتداد شبكة الترع والمصارف بحوالي ٢١ مليار متر مكعب سنوياً من المياه ، كما قامت الدولة المصرية بإنشاء عدد (٣) محطات كبرى لإعادة إستخدام المياه هي محطات الدلتا الجديدة والبحر البقر والمحسمة بطاقة معالجة إجمالية تصل إلى ٤.٨٠ مليار متر مكعب من المياه .

وفى ضوء التوسع في معالجة وإعادة إستخدام المياه .. أشار الدكتور سويلم للحاجة الماسة للتدريب وبناء قدرات العاملين على إستخدام تقنيات معالجة المياه وتشغيل محطات المعالجة القائمة ، وأيضاً تدريب العاملين بالوزارة في مجال تحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء .

ولتعزيز جهود دول العالم وخاصة الدول النامية والإفريقية في التكيف مع تغير المناخ .. أشار الدكتور سويلم لإطلاق مصر لمبادرة AWARe خلال فعاليات مؤتمر COP27 والتي إنضم إليها حتى الآن عدد (٣٥) دولة ، كما أنشأت مصر تحت مظلة هذه المبادرة "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخى" PACWA ، متوجهاً بالشكر لمركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى على مجهوداتهم المتميزة سواء على الصعيد الفني أو اللوجيستى لتقديم أفضل دورات تدريبية للمتخصصين سواء من المصريين أو الأشقاء العرب والافارقة بما يؤهل المهندسين والفنيين للإدارة الحديثة للموارد المائية والتكيف مع التغيرات المناخية .

وفى كلمته .. توجه السفير/ ميخائيل كارونى سفير دولة إيطاليا بالقاهرة بالشكر للدكتور سويلم وللمركز الإقليمى للتدريب ، مشيراً لرغبة بلاده في إستمرار التعاون مع مصر في مجال المياه وخاصة معالجة وإعادة إستخدام المياه في ظل تحديات المياه التي تواجه إيطاليا حالياً ، مشيداً بما حققته مصر خلال الفترة الماضية في مجال معالجة وإعادة إستخدام المياه .

ومن جانبه .. أشار الدكتور/ مارتينو ميلى مدير الوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون في مصر لأهمية التدريب وبناء القدرات للتعامل مع تحديات المياه ، مما يتطلب تعزيز تبادل الخبرات بين الدول وتطبيق مبادئ حوكمة المياه خاصة مع مواجهة العديد من دول العالم لتحدى شح المياه التي تُعد أحد أهم عناصر التنمية في جميع دول العالم ، مشيراً إلى أن الوكالة الإيطالية للتنمية ستواصل تقديم دعمها لمركز التدريب الإقليمى .

وأشار السيد/ بياجو دي تيرليزى نائب مدير معهد سيام بارى الإيطالى للدراسات الزراعية المتوسطة لسعادته بمشروع "المعرفة المائية" وزيارة "مركز التدريب الإقليمى" و "المركز الإفريقى للمياه والتكيف المناخى" ، وسعادته بالتعاون القائم بين معهد بارى ومركز التدريب الإقليمى والذى تم خلاله تنفيذ العديد من الدورات التدريبية الناجحة ، مؤكداً على أهمية متابعة نتائج المشروع وإستعراض الدروس المستفادة من المشروع وعلى رأسها أهمية تبادل الخبرات وتعزيز دور التكنولوجيا والتقنيات الحديثة لمواجهة تحديات المياه في مصر والقارة الإفريقية .

وقد قام الدكتور سويلم بتكريم المتدربين المشاركين في عدد (٢) دورة تدريبية جارى تنفيذها تحت مظلة "مشروع المعرفة المائية" ، وهى دورة "إدارة المياه المشتركة" التي يشارك فيها (٢٣) متدرب إفريقي و (١٠) متدربين مصريين من وزارات الري والكهرباء والبيئة والزراعة ، ودورة "إدارة المخاطر البيئية وإدارة الفيضان وهيدرولوجيا البيئة بالمناطق الجافة وشبه الجافة" بمشاركة (١٧) متدرب من وزارات الري والاسكان والكهرباء والبيئة والزراعة .

الجدير بالذكر أن مشروع "برنامج تدريب المياه الإيطالى المصرى - المعرفة المائية" يهدف لبناء قدرات ورفع كفاءة العاملين بقطاع المياه من خلال تطوير وتحسين ورفع كفاءة البنية التحتية لمقر مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى وملحقاته (القاعات – أجهزة الحاسب الآلى - معامل اللغة - أجهزة الترجمة الفورية - أنظمة الصوتيات - المساعدات التقنية للعملية التدريبية - أجهزة وشاشات العرض الفنى بالقاعات) ، بالإضافة لإعداد وتطوير مناهج التدريب ومنهجيات التدريس والمهارات الإدارية للمدربين بما يتماشى مع المعايير الدولية ، وإعداد مناهج تدريبية تطبيقية فى مجال الإدارة الحديثة للموارد المائية والتكيف مع التغيرات المناخية ، ورفع كفاءة إستخدام المياه وتحسين نوعيتها ، وكيفية إستخدام التقنيات والتكنولوجيا الحديثة فى الإستفادة من الموارد المائية ومجابهة الندرة والفقر المائى ، والعمل على تطوير منظومة قياس الأثر المرجو من البرامج التدريبية .