مصر تشارك في الدورة 28 للجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني

شاركت مصر ممثلة في سلطة الطيران المدني المصري في اجتماعات الدورة الثامنة والعشرين للجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني بوفد من سلطة الطيران المدني المصري.





جاء ذلك برئاسة كلٍ من: الطيار عمرو الشرقاوى رئيس السلطة؛ وبعضوية كلٍ من الملاح هشام عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للنقل الجوى والطيار فؤاد جوهر مدير عام الاتفاقيات بالسلطة، والتى عقدت بمدينة الرباط على مدار يومى 3- 4 يوليو الحالي، بمشاركة وفود ممثلين من 22 دولة أعضاء، وبحضور أعضاء الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمنظمة الدولية للطيران المدني ICAO، والإتحاد العربي للنقل الجوي واللجنة الإفريقية للطيران المدني والمؤتمر الأوروبي للطيران المدني، وممثلين من كل من دول سنغافورة، اليابان، ماليزيا وكوريا.

وتأتي اجتماعات المجلس التنفيذي قبل انعقاد أعمال الجمعية العمومية، لتجديد انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة، حيث أسفرت الاجتماعات بالإعلان عن إعادة انتخاب جمهورية مصر العربية بعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني خلال الانتخابات التى أجريت بين الدول الأعضاء حيث تشكل المجلس من كل من المملكة العربية السعودية، والإمارات، والعراق؛ والمملكة الأردنية الهاشمية، الكويت، قطر ، سلطنة عمان؛ وجمهورية مصر العربية، والمغرب.

جدير بالذكر أن مصر تُعد إحدى الدول المؤسسة لجامعة الدول العربية والمنظمة العربية للطيران المدني وعضو دائم فى مجلسها التنفيذى ولجانها الفنية منذ إنشائها عام 1996.

وتحرص وزارة الطيران المدني ممثلة في سلطة الطيران المدني المصري علي مواصلة جهودها التنسيقية لتقديم كافة أوجه التعاون والرؤى المقترحة التي من شأنها النهوض بمنظومة الطيران المدني على المستويين الإقليمي والعالمي.

وناقشت الجمعية العامة للمنظمة عدة موضوعات؛ جاء من أهمها إقرار مشروع الموازنة العامة للمنظمة لعامى 2025-2026، كما أقرت الجمعية العامة أيضآ على خطة وبرامج عمل المنظمة لعامى 2025-2026

جدير بالذكر أن جمهورية مصر العربية قد فازت بعضوية جميع اللجان الفنية بالمنظمة وهى لجنة النقل الجوى، لجنة الملاحة الجوية، لجنة السلامة الجوية، لجنة أمن الطيران، لجنة البيئة ولجنة الإعلام والاتصال المؤسسى.