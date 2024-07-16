نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ياسر عبد العزيز: منتخب مصر الأولمبي كان يستحق الفوز على أوكرانيا.. وهذه طبيعة إصابة كوكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف ياسر عبد العزيز المنسق الإعلامي للمنتخب الأولمبى لكرة القدم، عن استعدادات المنتخب لخوض دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وعن طبيعة إصابة أحمد نبيل كوكا نجم خط وسط فريق الأهلي.

ياسر عبد العزيز يتحدث عن استعدادات المنتخب الأولمبي إلى أولمبياد باريس

وقال ياسر عبد العزيز في تصريحات له عبر برنامج "رقم 10" مع الإعلامي كريم رمزي، على القناة الأولى: "الأجواء جيدة في معسكر المنتخب الأولمبي في العاصمة الفرنسية قبل انطلاق مباريات الأولمبياد ".

واكمل: "منتخب مصر الأولمبي كان يستحق الفوز في مباراة أوكرانيا، ولكننا قدمنا أداء مميز في الشوط الثاني ".

كما أوضح: "محمد الننى وأحمد سيد زيزو لاعبين كبار فنيا؛ ومحبوبين من اللاعبين والجهاز الفني"

واختتم عن إصابة أحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي "إصابة كوكا خفيفة في وجه القدم وسيخضع إلى تأهيل لمدة يومين، ولا توجد مشكلة من الناحية الطبية وسيكون متاحا للمشاركة مع المنتخب في الأولمبياد