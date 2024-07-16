نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب اتحاد الكرة.. الأهلي والزمالك مهددان بعدم القيد الإفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



كشف الناقد الرياضي أحمد عبدالباسط، كواليس أزمة ستظهر خلال الأيام القليلة المقبلة، ستهدد الأندية المصرية المشاركة في البطولات الإفريقية من القيد الإفريقي، بسبب الاتحاد المصري لكرة القدم.



وقال أحمد عبدالباسط في تصريحات عبر برنامج الكورة مع فايق على MBC MASR 2: "هناك مشكلة لم تظهر حتى الآن، ولكن ستظهر خلال الأيام القادمة".



وتابع: "اتحاد الكرة جاله تشديد من الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، طالبه بتطبيق اللائحة فيما يخص القيد".

وأضاف: "الفيفا طالب ألا ينفتح القيد، طبقا للائحة الاتحاد الدولي، إلا إذا تم الانتهاء من المسابقات المحلية الدوري والكأس ".

وواصل: "لا بد أن ينتهي الدوري 18 أغسطس، ولما تخلص الدوري انت مطالب تفتح إجباري القيد يوم 19 أغسطس".



وأكمل: "يأتي ذلك حتى يتمكن الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري، الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية، من القيد في إفريقيا، الذي ينتهي يوم 30 أغسطس".



وأوضح: "عامر حسين قدم مقترح لاتحاد الكرة، إنه يقدر يخلص بطولة كأس مصر خلال 11 يوم، من يوم 19 أغسطس إلى يوم 29 أغسطس".



واستكمل: "اقتراح الحاج عامر، حتى تتمكن الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية، من قيد صفقاتها الجديدة".



واستطرد عبدالباسط: "علمت أن هناك مطالب لإلغاء كأس مصر للنسخة الحالية، لعدم الإضرار بالأندية المصرية المشاركة في البطولات الإفريقية".



وشدد: "الاتحاد الدولي بعت لينا تشديد لأننا الاتحاد الوحيد، اللي حصلنا على استثناء لأن كأس مصر للموسم الماضي اتلعب على سنتين".



واختتم الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط حديثه قائلًا: "لن يكون هناك أي استثناءات من جانب الاتحاد الدولي هذا الموسم".