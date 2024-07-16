نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديد إصابة عمرو السولية وموقفه من مباراة مودرن سبورت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن أشعة الرنين المغناطيسي التي خضع لها عمرو السولية لاعب الفريق أثبتت إصابته بشد من الدرجة الثانية في عضلة السمانة.

تحديد إصابة عمرو السولية وموقفه من مباراة مودرن سبورت

وأضاف أن اللاعب بدأ من اليوم تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي المحدد له للتخلص من الإصابة، وذلك على هامش المران الجماعي للفريق.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق مودرن سبورت في التاسعة من مساء غد الثلاثاء على استاد القاهرة، ضمن مؤجلات الجولة السابعة عشرة للدوري الممتاز.