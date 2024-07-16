نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل مران الأهلي الأخير استعدادًا للقاء مودرن سبورت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته مساء اليوم الإثنين على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة.

محاضرة فنية لـ لاعبي الأهلي

عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، اجتماعًا ومحاضرة فنية للاعبين قبل انطلاق المران الجماعي للفريق.

وقاد كولر اللاعبين في فقرات متنوعة في المران، شهد بعضها التركيز على الجوانب البدنية والفنية وتنفيذ بعض التعليمات الدفاعية والهجومية خلال المران.

وأدى رباعي حراسة المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمود الزنفلي ومصطفى مخلوف مرانًا بدنيًّا وفنيًّا متنوعًا على هامش المران الجماعي.

واختتم كولر فقرات المران بتقسيمة مصغرة بين ٤ فرق من اللاعبين شهدت تركيزًا وحماسًا من الجميع.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق مودرن سبورت في التاسعة من مساء غد الثلاثاء على استاد القاهرة، ضمن مؤجلات الجولة السابعة عشرة للدوري الممتاز.